Главное сейчас
-
Российская актриса выступит на Украине, несмотря на поездки в Крым
-
Досье на Путина, «болезненный рост» тарифов ЖКХ и другие события дня
-
Савченко признала, что Украина потеряла Донбасс
-
Сровнять с землей: украинский полковник придумал, как «вернуть» Крым и Донбасс
-
В Индии показали восьмимесячную девочку весом в 17 кг
Главные события у вас в почте
Спецмашины Росгвардии планируется оснастить пушками
Военную и специальную технику Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (Росгвардия) планируется оснастить 81-миллиметровыми пушками, следует из материалов научно-производственного объединения "Специальная техника и связь" МВД России.
Так, согласно заявке на сайте госзакупок, планируется, что специальную разведывательную химическую машину РХМ-ВВ, УРАЛ-ВВ, специальную инженерную машину "Торнадо", бронированный автомобиль "Патруль-СН", СПМ-3 "Медведь" и другие можно будет оснастить многоразовой пусковой установкой с двумя съемными блоками стволов по шесть стволов в каждом на платформе с горизонтальным и вертикальным наведением.
Установка должна обеспечивать автоматизированное наведение на цель и вести по ней отстрел боеприпасов со скоростью в режиме "залп" не более двух выстрелов в секунду. Указывается, что заряжение боеприпасами должно производиться вручную, с дульной части стволов.
Разработать такую установку нужно к концу ноября 2018 года, исполнителя планируется определить 16 мая по итогам конкурса. Максимальная цена контракта составляет 10,5 миллиона рублей.
Оставить комментарий