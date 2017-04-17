Запад испугался российского «Терминатора»

Западные СМИ активно обсуждают российского робота Федора, созданного по заданию МЧС России, сравнивая его с «Терминатором».

Так, британское издание The Sun назвало Федора «пугающим интеллектуальным киборгом, который способен стрелять из пистолетов и скоро будет отправлен Россией в космос».

В свою очередь, портал Newshub в своем материале, посвященному российской разработке, написал, что Федор «взывает опасения появления "Терминатора"», который может «садиться в машину и стрелять с двух рук».

Робот Федор был разработан компанией «Андроидная техника» и Фондом перспективных исследований по заданию МЧС России. Ожидается, что он первым отправится в космос на новом космическом корабле «Федерация», полет которого запланирован на 2021 год.