Минобороны России на своем сайте впервые показало уникальную военную базу "Арктический трилистник", сообщает в воскресенье департамент информации и массовых коммуникаций оборонного ведомства РФ.

"На сайте Минобороны России начал работу интерактивный проект – виртуальная экскурсия по военной базе "Арктический трилистник", возведенной для военнослужащих на острове Александры архипелага Земля Франца-Иосифа в Арктике", — говорится в сообщении.

Как отмечает Минобороны РФ, военная инфраструктура арктической базы состоит из сооружений специального назначения, а также пунктов управления, гаражей для военной и спецтехники, автономного энергоблока, специализированных складов и хранилищ, которые являются объектами с особым режимом допуска.

Сообщается, что у пользователей сайта Минобороны РФ появилась возможность впервые ознакомиться с условиями проживания и быта личного состава военной базы с помощью виртуальной экскурсии по каждому из четырех этажей жилого комплекса "Арктический трилистник", возведенного в интересах Северного флота в Арктике.

"В 3D-экскурсии по виртуальной военной базе наглядно демонстрируется, как обустроены и оборудованы комнаты для проживания военнослужащих, офицерская столовая, тренажерный и киноконцертный залы, атриум, библиотека, оранжерея, медицинский блок", — добавляется в релизе.

Также в приложении размещена расширенная фотогалерея объектов уникального жилого комплекса "Арктический трилистник" с возможностью скачивания.