Каспийский флот поднят по тревоге

Начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев заявил, что во вторник, 25 апреля, на Каспийском флоте началась внезапная проверка боевой готовности. Об этом сообщает РИА Новости

«В рамках внезапной проверки корабельные группировки Каспийской флотилии вышли из пунктов базирования и приступили к выполнению учебно-боевых задач», — сказал Астафьев.

По его словам, корабли вышли в море под руководством командующего войсками Южного военного округа генерал-полковника Александра Дворникова

«В ходе начального этапа проверки экипажи кораблей отработали вопросы приведения в высшие степени боевой готовности, действия по экстренному приготовлению кораблей к бою и походу», — добавил Астафьев.

Он также рассказал, что в учениях принимают участие ракетные корабли «Татарстан» и «Дагестан», малые ракетные корабли, малые артиллерийские корабли, базовые и рейдовые тральщики, а также противодиверсионный катер "П-351" "Грачонок" и суда гидрографической службы и вспомогательного флота.