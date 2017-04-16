Трамп: у США нет другого выбора, кроме как наращивать вооружения

Президент США Дональд Трамп признался, что ведет США по милитаристскому пути. Вашингтон вынужден наращивать военную силу, потому что у страны нет иного выбора, написал американский лидер в Twitter

«Наши вооруженные силы развиваются и быстро становятся сильнее, чем когда-либо прежде. Если честно, у нас нет выбора», - заявил Трамп.

Ранее Трамп объявил, что США увеличат военные расходы бюджета в следующем году на 54 млрд долларов.