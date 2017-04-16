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Минобороны пообещало через восемь лет поставить в войска гиперзвуковое оружие
Российская армия до 2025 года получит гиперзвуковое оружие и боевых роботов. Об этом сообщает сайт Министерства обороны России.
Перспективные виды вооружений, военной и специальной техники (ВВСТ) разработают в рамках государственной программы вооружения 2018-2025 годов
«В новой программе вооружения ставится задача обеспечить завершение разработки и поставку в войска принципиально новых образцов гиперзвукового оружия, интеллектуальных робототехнических комплексов, оружия на новых физических принципах, а также целого ряда традиционных образцов ВВСТ следующего поколения», — говорится в сообщении военного ведомства.
Указывается, что к разработке современных образцов привлекут научное сообщество страны, без которого невозможно решение целого ряда технических задач.
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