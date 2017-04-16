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Трамп: у США нет другого выбора, кроме как наращивать вооружения
Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что у Вашингтона нет другого выбора, кроме как наращивать вооружения. Об этом глава Белого дома написал в Twitter.
"Наши вооруженные силы развиваются и ускоренными темпами становятся сильны как никогда раньше. Честно говоря, у нас просто нет выбора", - написал Трамп.
Ранее президент США заявил, что военные расходы в проекте бюджета США на следующий финансовый год планируется увеличить на $54 млрд за счет урезания невоенных статей, в том числе на иностранную помощь. Президент отметил, что к концу его пребывания у власти у США будут лучшие вооруженные силы.
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