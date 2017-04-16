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Северная Корея отреагировала на сообщения о неудачном пуске ракеты
В МИД КНДР прокомментировали сообщения о неудачном пуске баллистической ракеты.
«Был вопрос, что мы на днях провели пуск ракеты, но официально об этом не объявлено. Если даже и произвели (это является) нормальным процессом в ходе того, чтобы повысить способность ядерных сдерживающих сил нашей страны и тут ничего удивительного нет. Не всегда такие вещи публикуются в прессе», — заявил представитель МИД КНДР Ким Ён Хо.
По его словам, все ракетные испытания КНДР являются «законным правом суверенного государства», передает РИА Новости. https://ria.ru/world/20170416/1492352828.html?Passass
Сегодня о неудачном пуске ракеты КНДР сообщил объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи. По его данным, Пхеньян пытался запустить ракету неизвестного типа в провинции Хамгён-Намдо. Эксперты считают, что это могла быть баллистическая ракета среднего радиуса действия KN-15.
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