В США назвали хорошей новостью провал ракетного испытания в Северной Корее

Попытка КНДР провести очередные ракетные испытания не вызвала беспокойства в Вашингтоне. Об этом Reuters сообщил советник вице-президента США Майка Пенса, пожелавший остаться анонимным.

Источник агентства подчеркнул, что американская разведка следила за ситуацией как до, так и после запуска, который не стал неожиданностью для Соединенных Штатов.

«Вопрос был не в том, случится ли это, а в том, когда это случится. Хорошая новость в том, что ракета взорвалась через пять секунд», — отметил советник.

Ранее Пенс и президент США Дональд Трамп обсудили провалившийся ракетный запуск в Северной Корее. Как отметил министр обороны США Джеймс Мэттис , у Трампа нет комментариев по поводу случившегося.