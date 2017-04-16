На полигоне в Астраханской области испытают 80 образцов вооружения

Испытания свыше 80 образцов вооружения пройдут в 2017 году на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Об этом в субботу, 15 апреля, рассказали в министерстве обороны России

Там добавили, что речь идет о более чем 200 испытательных темах. «Среди приоритетных научных исследований — разработка методов защиты военных объектов и образцов вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) от технических средств разведки и систем наведения высокоточного оружия, а также исследование проблем развития систем испытаний перспективных образцов ВВСТ», — сообщается на сайте военного ведомства.

В январе стало известно, что в 2017 году ВКС РФ получат еще четыре полковых комплекта новейшей зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф». Один из них прибыл в столичный регион с полигона Капустин Яр после стрельб и заступил на боевое дежурство по противовоздушной обороне Москвы.