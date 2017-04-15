Достигшая восьми скоростей звука ракета "Циркон" надежно преодолеет системы ПРО. Об этом член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга, доктор военных наук Константин Сивков рассказал в интервью НСН.

"Поскольку эти ракеты двигаются по траектории "маневр", а, значит, обеспечить их уничтожение противоракетами, ориентированными на уничтожение баллистических неманеврирующих целей, будет чрезвычайно затруднительно", - пояснил Сивков.

По словам эксперта, "Циркон" способен надежно преодолевать систему противоракетной обороны системы ПРО.