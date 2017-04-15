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Источник: российская ракета "Циркон" достигла на испытаниях восьми скоростей звука
Фото: Минобороны РФ
Новая российская гиперзвуковая противокорабельная ракета "Циркон" достигла на испытаниях восьми скоростей звука. Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.
"В ходе испытаний ракеты было подтверждено, что ее скорость на марше достигает 8 Махов (число, учитывающее зависимость величины скорости звука от высоты полета - прим. ТАСС)", - сказал собеседник агентства, не уточнив, когда и с какой платформы был проведен запуск ракеты.
Ракеты "Циркон", отметил источник, могут запускаться из универсальных пусковых установок 3С14, которые также используются для ракет "Калибр" и "Оникс".
ТАСС не располагает официальным подтверждением данной информации.
Как сообщили ТАСС ранее другие источники в российской "оборонке", в этом году "Циркон" проходит государственные испытания.
После принятия на вооружение ракета, в частности, должна пополнить боекомплекты тяжелых атомных ракетных крейсеров "Петр Великий" и "Адмирал Нахимов".
Дальность стрельбы "Цирконом", согласно открытым данным, составляет около 400 километров; максимальная скорость ракеты указывается в районе 4-6 Махов.
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