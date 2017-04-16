Пентагон: северокорейская ракета взорвалась сразу после старта

Вооруженные силы США зафиксировали предположительный новый ракетный пуск в КНДР. Как заявил глава пресс-службы Тихоокеанского командования Пентагона Дэйв Бенхэм , запущенная Пхеньяном ракета "взорвалась практически моментально". "Тип ракеты все еще устанавливается", — добавил он, передает ТАСС.

Неудачное испытание ракеты было произведено в субботу, 15 апреля. Пуск произошел с полигона в уезде Синпхо провинции Хамгён-Намдо. Тип ракеты остается неопределенным, передало южнокорейское информационное агентство Рёнхап.