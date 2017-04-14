Армия США начала готовиться к перехвату ракет КНДР

В Японии американские военные, базирующиеся на острове Окинава, начали принимать меры для возможного перехвата ракет КНДР. Об этом сообщает NHK

По данным телеканала, вечером 11 апреля американцы начали развертывание в районе базы морских пехотинцев наземных установок противовоздушной обороны (ПРО) Patriot PAC-3. Также системы ПРО появятся на авиабазе Кадена.

Накануне, 13 апреля, японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что у Северной Кореи могут быть ракеты с боеголовками, оснащенными химическими отравляющими веществами, например, зарином.

Ранее СМИ писали, что ударная группа американских ВМС во главе с атомным авианосцем «Карл Винсон» направилась из Сингапура к берегам Корейского полуострова. Сообщалось, что это связано с ядерной угрозой, исходящей от Северной Кореи, и наращиванием военного потенциала КНДР.

По предварительной информации, авианосная группа идет через Корейский пролив в акваторию Японского моря к восточному побережью КНДР. Там к ней должны присоединиться японские боевые корабли. В состав ударной группы ВМС США, по данным СМИ, входит подлодка, несущая 154 ракеты типа «Томагавк».