По меньшей мере 82 боевика были уничтожены в результате удара сверхмощной неядерной бомбы США в Афганистане, сообщает газета New York Times со ссылкой на представителя губернатора провинции Нангархар.

Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление министерства обороны Афганистана сообщало, что по меньшей мере 36 боевиков террористической группировки "Исламское государство" * уничтожены в Афганистане в результате применения США одной из мощнейших неядерных бомб.

Как сообщает газета, афганские власти сообщили о десятках уничтоженных боевиков, однако, информация о точном масштабе ущерба экстремистам еще уточняется. Взрыв почувствовали также местные жители, находившиеся на расстоянии десятков миль от места ее применения.

США в четверг впервые применили в бою сверхмощную неядерную бомбу в Афганистане против боевиков "Исламского государства". Данный заряд массой 9,5 тонны был сброшен с самолета MC-130. Всего, как утверждается, на вооружении США стоит 15 таких боеприпасов. В Вашингтоне пояснили, что удар был нанесен по системе тоннелей ИГ* и является демонстрацией приверженности администрации обещанию разбить террористическую группировку.

Президент США Дональд Трамп уже назвал удар "очень удачной миссией" американских вооруженных сил.

*Террористическая организация, запрещенная в России.