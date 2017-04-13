Американский самолет провел разведку у российских баз в Сирии

Самолет ВМС США Р-8А Poseidon 13 апреля совершил разведывательный полет рядом с пунктом материально-технического обеспечения российского флота в сирийском порту Тартус и у авиабазы Хмеймим. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, патрульный противолодочный самолет с бортовым номером 168756 вылетел с базы Сигонелла на Сицилии. Затем он долго летал над Средиземным морем вдоль морских границ Сирии. Несколько раз он приблизился к берегу Сирии в районе российской базы на расстояние 40-45 километров.

Также сообщалось, что 13 апреля разведывательные самолеты США подлетали к российским морским границам на юге Балтики.

Накануне, 12 апреля, самолеты США и Великобритании провели разведку у российских рубежей на Балтике. СМИ писали, что на перехват американского самолета поднимался российский истребитель Су-27.