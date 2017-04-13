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Бойцы РВСН отбили атаку «диверсантов» на колонну «Тополей»
В Олинском ракетном соединении состоялась контрольная проверка, в рамках которой военнослужащие ракетных войск стратегического назначения (РВСН) отбили внезапную атаку «диверсантов». Об этом сообщает «Звезда».
В ходе мероприятия подвижные грунтовые комплексы «Тополь-М» совершили марш-бросок по неизвестной местности.
На учениях военнослужащие отрабатывали навыки управления техникой, в том числе практиковали навыки приведения военной техники в боевую готовность.
Кроме того, на колонну было совершено внезапное условное нападение. Бойцы успешно отразили атаку «диверсантов» и продолжили следовать по запланированному маршруту.
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