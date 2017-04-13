Морпехи наведут «Ониксы» и «Калибры»

Российские морские пехотинцы начали получать специально модернизированный комплекс разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец». Используя обновленную систему, бойцы смогут наводить на цели не только авиацию и артиллерию, но и дальнобойные ракеты: «Калибр», Х-35 и сверхзвуковые «Ониксы». Также новейшая система научилась взаимодействовать с артиллерийскими системами, установленными на кораблях. По мнению экспертов, новые «Стрельцы» позволят морпехам в режиме онлайн наносить сверхточные огневые удары.

КРУС «Стрелец» — это небольшой планшетный компьютер с периферией, размещенной на бойце в специальном разгрузочном жилете. На мобильном устройстве военнослужащему достаточно отметить на электронной карте цель и ее координаты, а также ее параметры. Дальше в режиме реального времени эта информация передается в штабы, пилотам и артиллеристам.

Как рассказали «Известиям» в главном штабе ВМФ, обновленные КРУС «Стрелец» уже поступили в разведывательные подразделения артиллерийских батарей и дивизионов 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота. В дальнейшем новейшими комплексами разведки, управления и связи будут оснащаться и другие части морской пехоты.

Первоначально «Стрельцы» взаимодействовали только с авиацией и артиллерией. Но наличие в арсенале российского Военно-морского флота новейших дальнобойных крылатых ракет потребовало внести изменения в систему. Также доработать «Стрелец» нужно было и для взаимодействия морской пехоты с артиллерийскими установками и реактивными системами залпового огня, стоящими на кораблях.

— Главный вопрос в наведении высокоточного оружия — это точность координат цели и их своевременная передача на самолеты-носители и пусковые установки, — рассказал «Известиям» военный историк Дмитрий Болтенков. — Как показал опыт операции российских Воздушно-космических сил в Сирии, КРУС «Стрелец» решает эти задачи на отлично. Можно предположить, что для выдачи целеуказаний «Ониксам» и «Калибрам» помимо координат «Стрелец» должен снять и некоторые другие параметры цели. После этого информация в автоматизированном режиме будет передана в штаб, а оттуда на пусковые установки крылатых ракет.

Также эксперт отметил, что в отличие от сухопутной морская артиллерия ведет огонь с подвижных платформ — кораблей. Поэтому для выдачи координат корабельным артустановкам также требуются несколько другие параметры целей. А «Стрелец» должен взаимодействовать не с привычными сухопутными автоматизированными системами управления, а с морскими.

— «Морской» КРУС позволяет интегрировать все органы разведки, связи и огневого поражения в единый контур для поражения противника в кратчайшие сроки и с наибольшей точностью,— отметил независимый военный эксперт Антон Лавров . — Теперь бригада морской пехоты сможет наносить огневое поражение противнику на всю глубину его боевого построения. На переднем крае будет работать артиллерия, дальше авиация, а объекты в самом тылу и подходящие подкрепления накроют ударами крылатых ракет «Оникс» и «Калибр». Также будут решены вопросы с самой трудной задачей — артиллерийской поддержкой подразделений морской пехоты в тот момент, когда они высаживаются на берег.

КРУС «Стрелец» был разработан еще в 2007 году. Но массово изделия начали поступать в войска только с 2011 года. Система активно используется в ходе операции российских Воздушно–космических сил в Сирии. На кадрах кинохроники хорошо видно, как бойцы Сил специальных операций с помощью «Стрельцов» наводят на позиции боевиков ИГИЛ (деятельность организации запрещена в России) авиационные удары.

Дебют новейших сверхдальних крылатых ракет «Калибр» состоялся осенью 2015 года, также в ходе сирийской операции. По объектам террористических организаций выпущено несколько десятков «Калибров». В конце прошлого года к ударам по ИГИЛ присоединились и «Ониксы», пуски которых осуществлялись береговыми ракетными комплексами «Бастион».