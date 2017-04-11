Военные корабли России зашли с визитом в Пусан

Как говорится в распространенном корейскими военными заявлении, российские и корейские моряки проведут серию дружественных мероприятий, а также обсудят вопросы дальнейшего взаимодействия.

"Республика Корея и Российская Федерация должны развивать сотрудничество в акватории Восточного (Японского) моря, а также по направлению совместного реагирования в случае чрезвычайных происшествий на море… Мы приложим все усилия, чтобы активный обмен между военными моряками двух стран внес большой вклад в развитие военной дипломатии", - цитирует издание "Кукче Ньюс" слова представителя Командования ВМС Кореи капитана первого ранга Хван Сон У.

Как стало известно, корабли ВМФ России пробудут в Пусане до 14 апреля, а затем отправятся дальше по маршруту дальнего океанского похода. Как заявили ранее в Командовании ТОФ ВМФ РФ, поход крейсера "Варяг" и танкера "Печенга" "проходит в соответствии с планом международного военного сотрудничества ВС РФ и продлится более двух месяцев". В ходе дальнего океанского плавания будут совершены семь неофициальных визитов и деловых заходов в порты иностранных государств. "Основная цель похода - демонстрация Андреевского флага в Азиатско-Тихоокеанском регионе и дальнейшее развитие военно-морского сотрудничества со странами АТР", - заявили в Командовании ТОФ.

Заход военных кораблей РФ в Пусан стал уже вторым в этом году. 13-18 января крупнейший порт Кореи посетили большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" и морской танкер "Борис Бутома".