Российские боевые корабли Тихоокеанского флота завершили свой визит в Пусан

Группа кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России во главе с крейсером «Варяг» завершила заход в порт Пусан Республики Корея.

Об этом заявил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Владимир Матвеев

«В рамках визита, который проходил с 11 по 14 апреля, моряки-тихоокеанцы встретились с представителями командования военно-морских сил Республики Корея, мэрии города Пусан и генеральным консулом РФ. Военнослужащие ТОФ осмотрели достопримечательности, исторические места и музеи города Пусан, провели ряд совместных спортивных мероприятий с корейскими моряками», — цитирует Матвеева РИА Новости.

Во время визита кораблей учащиеся филиалов Русской школы из Пусана, Сеула и Инчхона смогли посетить гвардейский ракетный крейсер «Варяг», а также получили возможность взойти на борт морского танкера «Печенга».

В ходе дальнейшего плавания, которое продлится более двух месяцев, российские корабли совершат ещё шесть неофициальных визитов и деловых заходов в порты иностранных государств.