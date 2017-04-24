Минобороны РФ снабдит Балтийский флот новейшей системой ПВО

Минобороны России с начала года перевооружает дивизию противовоздушной обороны Балтийского флота, рассказали «Известиям» в главном штабе ВМФ. Личный состав уже принимает новую технику и обучается ее эксплуатировать.

Зенитно–ракетные полки 44-й дивизии ПВО Балтийского флота получат новейшие сверхдальнобойные зенитные ракетные системы (ЗРС) С-300В4. Дальнобойные гиперзвуковые ракеты С-300В4 могут поражать цели на расстоянии до 400 км.

Соединение, развернутое в Калининградской области, защищает от ударных самолетов, крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов промышленные объекты, социальную инфраструктуру, а также воинские части и военные корабли.