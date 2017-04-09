В США заявили о возросшей активности военно-морских сил России в Европе

Адмирал американских ВМС, глава объединенного командования НАТО в Неаполе Мишель Говард заявила, что активность российских военно-морских сил в Европе превышает уровень времен холодной войны, передает агентство Рейтер.

"Мы наблюдаем активность, которую не наблюдали во времена Советского союза", — сказала она в интервью агентству. По ее словам, Россия в последние годы расширила масштаб действий на море, хотя во время холодной войны военно-морские силы страны были больше.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и на Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии.

Москва не раз заявляла, что считает абсурдным увязывать санкции Запада с реализацией минских договоренностей, поскольку Россия не является стороной внутриукраинского конфликта и субъектом соглашений по урегулированию. Также Москва неоднократно заявляла, что говорить с РФ на языке санкций контрпродуктивно.