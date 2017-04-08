Заявлено о способности С-400 сбивать цели в ближнем космосе

Зенитно-ракетные системы С-400 получили ракеты, которые способны сбивать цели в ближнем космосе, заявил командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны - заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Виктор Гуменный . «Мы в последнее время принимаем новые ракеты, которые позволят нам работать в том числе и в ближнем космосе, на больших дальностях и на больших скоростях», - заявил он, отвечая на соответствующий вопрос, передает РИА «Новости».

Зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф» (по классификации НАТО - SA-21 Growler, буквально «Ворчун») были принят на вооружение армией России в 2007 году. Предназначен для уничтожения почти всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. Согласно открытым источникам, ракетой 40Н6Е может сбивать цели на высоте до 185 км.

Как считается, космос начинается на высоте чуть более 100 км от поверхности Земли. Для сравнения – МКС находится на высоте 430 км, спутники GPS – 20 км.

Возможностями вести боевые действия в космосе обладают и США, хотя официально этого не признают.