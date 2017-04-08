Россия воссоздаст 8-ю гвардейскую армию

Россия восстановит 8-ю гвардейскую армию, сыгравшую ключевую роль в Сталинградской битве и во взятии Берлина. Нынешним летом она войдет состав Южного военного округа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Решение о воссоздании 8-й армии принято, она должна быть сформирована в составе Южного военного округа летом текущего года», - сказал собеседник агентства.

По его словам, армия будет дислоцироваться в Ростовской и Волгоградской областях. Боевой и численный состав армии окончательно еще не определен. В нее точно войдет 150-я гвардейская Идрицко-Берлинская дивизия, сформированная в прошлом году в Ростовской области.

Предполагается также, что 8-я гвардейская армия включит в себя артиллерийскую, ракетную, разведывательную бригады, части ПВО, радиоэлектронной борьбы и материально-технического обеспечения.

Армия получит все знаки отличия своей предшественницы - 8-й гвардейской ордена Ленина общевойсковой армии. Именно она сыграла ключевую роль в обороне Сталинграда от немецко-фашистских войск и во взятии Берлина.

Официального подтверждения информации пока нет.