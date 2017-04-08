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Артиллерийская и ракетная бригады войдут в 8-ю гвардейскую армию на юге РФ
Восьмая гвардейская общевойсковая армия будет воссоздана летом в Южном военном округе, в ее состав войдут, в частности, артиллерийская и ракетная бригады. Об этом сообщил в субботу ТАСС источник в силовых структурах.
"Решение о воссоздании 8-й армии принято, она должна быть сформирована в составе Южного военного округа летом текущего года", - сказал собеседник агентства.
По его словам, части и соединения армии будут дислоцироваться на территории Ростовской и Волгоградской областей. "Боевой и численный состав армии пока окончательно не определен, однако в нее точно войдет 150-я гвардейская Идрицко-Берлинская дивизия, сформированная в прошлом году в Ростовской области", - отметил он.
В составе армии, по его словам, также должны быть артиллерийская, ракетная и разведывательные бригады, бригады противовоздушной обороны, РЭБ и материально-технического обеспечения. Армия получит все знаки отличия своей предшественницы - 8-й гвардейской ордена Ленина общевойсковой армии, сыгравшей ключевую роль в обороне Сталинграда от немецко-фашистских войск и во взятии Берлина.
ТАСС не располагает официальным подтверждением данной информации.
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