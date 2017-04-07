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Сирийский телеканал показал любительскую видеозапись момента удара по Шайрату
Фото: Ford Williams/Courtesy U.S. Navy
Сирийское государственное телевидение показало любительскую видеозапись, на которой предположительно виден момент удара американских крылатых ракет по авиабазе Шайрат. Ролик с этой записью опубликовал в своем микроблоге в Twitter сотрудник BBC News Риам Далати, занимающийся освещением гражданской войны в Сирии.
#Syria State TV broadcasts amateur footage of the #Shoayrat airbase airstrikes shot during and after #syriaairstrikes pic.twitter.com/aXkltNvTpZ— Riam Dalati (@Dalatrm) 7 апреля 2017 г.
В ночь на 7 апреля американские эсминцы «Портер» и «Росс», находившиеся возле Крита, нанесли удар 59 крылатыми ракетами Tomahawk по сирийскому аэродрому Шайрат (провинция Хомс). По утверждению российских военных, до цели долетели только 23 ракеты. Уничтожены шесть самолетов МиГ-23. По сообщениям из Дамаска убиты 10 сирийских военных и девять мирных жителей, в том числе четверо детей.
Удар наносился по приказу президента США Дональда Трампа в ответ на химическую атаку в районе Хан-Шейхун (провинция Идлиб), якобы предпринятую сирийскими правительственными силами.
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