Сирийский телеканал показал любительскую видеозапись момента удара по Шайрату

Сирийское государственное телевидение показало любительскую видеозапись, на которой предположительно виден момент удара американских крылатых ракет по авиабазе Шайрат. Ролик с этой записью опубликовал в своем микроблоге в Twitter сотрудник BBC News Риам Далати, занимающийся освещением гражданской войны в Сирии.

В ночь на 7 апреля американские эсминцы «Портер» и «Росс», находившиеся возле Крита, нанесли удар 59 крылатыми ракетами Tomahawk по сирийскому аэродрому Шайрат (провинция Хомс). По утверждению российских военных, до цели долетели только 23 ракеты. Уничтожены шесть самолетов МиГ-23. По сообщениям из Дамаска убиты 10 сирийских военных и девять мирных жителей, в том числе четверо детей.