В 2018 году в российскую армию начнутся поставки новейших зенитных ракетных систем С-500 "Прометей". По своим характеристикам С-500 будет значительно превосходить стоящий на вооружении С-400 "Триумф" и его американского конкурента Patriot.

"В следующий период государственной программы вооружения - с 2018 по 2025 годы - у нас запланировано завершение государственных испытаний и серийные поставки С-500", - заявил "Интерфаксу" заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов

Предполагается, что зенитные ракетные системы "Прометей", разрабатываемые концерном "Алмаз-Антей" , станут основой единой национальной системы противовоздушной и противоракетной обороны России. Всего на начальном этапе планировалось поставить в строевые части пять ЗРК С-500.

Отметим, что тактико-технические данные новых ракет являются закрытыми. Тем не менее, ранее появилась информация, что ЗРС "Прометей" имеет радиус поражения 600 километров. Он способен обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью семь километров в секунду.

Главной особенностью "Прометея" будет и то, что его вооружат гиперзвуковыми противоракетами 77Н6-Н и 77Н6-Н1. Причем боеголовок на ракетах не будет - цели они будут уничтожать прямым попаданием. Еще один немаловажный фактор заключается в том, что С-500 можно будет интегрировать в единую систему ПВО, которая сейчас состоят из С-300 и С-400.

Кроме того, планируется разработка корабельной версии ЗРК С-500, в частности для установки на перспективный российский авианосец "Шторм".