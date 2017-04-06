Пентагон: США могут модернизировать свои РЛС в связи с созданием РФ новых крылатых ракет

Вооруженные силы США рассматривают возможность модернизации ряда своих станций радиолокационного слежения в связи с появлением у России новых, более совершенных крылатых ракет. Об этом сообщила начальник Северного командования ВС США генерал Лори Робинсон. Она одновременно возглавляет американо-канадское Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД).

Выступая на слушаниях в комитете по делам ВС Сената Конгресса США , Робинсон признала, что теперь "российские крылатые ракеты могут достигать" американской территории "с более значительных, чем когда-либо прежде, расстояний". "Им больше не надо приближаться к североамериканскому воздушному пространству, чтобы создавать для нас риск", - сказала о российских ВС американский военачальник. "Я уверена в эшелонированном подходе НОРАД к защите от крылатых ракет", - утверждала Робинсон. "Но в любом случае нам необходимо развиваться, мы занимаемся этим по мере совершенствования потенциала нашего противника", - заявила глава Северного командования и НОРАД.

В связи с этим она отметила, что, учитывая "северный маршрут (потенциального подлета крылатых ракет) из России над Канадой и Аляской", Пентагон проводит "анализ альтернативных вариантов действий, чтобы модернизировать радары, имеющиеся там", то есть в данном регионе. Американское министерство обороны рассчитывает, что такая модернизация позволит нейтрализовать угрозу, потенциально исходящую от крылатых ракет России, на таких расстояниях, которые позволят "защитить Канаду и Соединенные Штаты", пояснила Робинсон. На просьбу уточнить, идет ли речь о станциях РЛС только наземного базирования, она ответила утвердительно, подчеркнув, что имеет в виду исключительно "настоящий момент".

Кроме того, Робинсон добавила, что планируется изучить возможность модернизации бортовых РЛС истребителей-бомбардировщиков, которые дислоцируются в районе американской столицы для его защиты, чтобы эти летательные аппараты могли засекать подлет крылатых ракет "на большей дальности над восточной частью США и над (Атлантическим) океаном".