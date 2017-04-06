Иракские военные создали «адскую тачанку» из грузовика и танка

В Сети появилась фотография интересной конструкции, созданной военнослужащими иракской армии из грузовой машины и башни танка.

Судя по изображению, на грузовик установлена башня от танка Т-55 либо от китайского (Тип 59).

«Судя по большому количеству аутригеров выстрелить эта конструкция сможет. Естественно, стрелять будет только с места, наведение ручное. Для повышения живучести башня установлена на дополнительной раме и именно эта рама становится на аутригеры, а не на раму автомобиля», - рассказал ТРК «Звезда» военный эксперт Сергей Суворов

В то же время Суворов усомнился в долговечности этой конструкции. По его словам, она напрямую будет зависеть от качества выстрелов. Кроме того, эксперт отметил уязвимость машины для огня противника.