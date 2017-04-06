Американцы рассекретили боевых «Гремлинов»

Американская компания General Atomics впервые показала, как выглядят военные дроны нового поколения, разрабатываемые в рамках программы Gremlins, сообщает портал navyrecognition.com.

Впервые прототип беспилотника SUAS был продемонстрирован на выставке Sea-Air-Space 2017, которая проходит в эти дни в Вашингтоне.

Как отмечает портал, программа Gremlins предусматривает создание ведомой беспилотной авиации, а именно малоразмерных и дешевых недорогих летательных аппаратов, которые можно запускать с борта боевых самолётов.

Ими могут быть оснащены как истребители F-16, F-15E, F-18, бомбардировщики В-52, В-1, так и самолеты военно-транспортной авиации С-130 и даже ударные дроны MQ-9В.

Согласно данным разработчика, аппарат может преодолевать расстояние до 550 км и находиться в воздухе около часа.