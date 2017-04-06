"Известия": ВКС России получили новые мобильные зенитно-ракетные бригады

Мобильные зенитно-ракетные бригады (ЗРБр), способные совершать броски на сотни километров за считанные часы, появились в российских Воздушно-космических силах. Об этом газете "Известия" сообщили в главном штабе ВКС РФ.

Новые средства ПВО вооружены зенитно-ракетными системами С-300 и С-400, ракетно-пушечными комплексами "Панцирь" и радиолокаторами "Небо-М". В главном штабе ВКС "Известиям" сообщили, что первой такой воинской частью стала 24-я зенитно-ракетная бригада в Абакане, еще одну бригаду планируется развернуть на Крайнем Севере.

До недавнего времени полки противовоздушной обороны преимущественно несли боевое дежурство в местах постоянной дислокации и не удалялись от прикрываемого объекта. Как пишет газета, новые бригады не только повысят мобильность ПВО, но и сэкономят существенные денежные ресурсы, так как отпадет необходимость защищать все цели отдельными частями.