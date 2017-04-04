Опубликовано видео работы огнеметной системы «Солнцепек» под Пальмирой

В Сети появилось видео, на котором показана работа тяжелой огнеметной системы российского производства ТОС-1А «Солнцепек» под сирийской Пальмирой. На видео, опубликованном на канале YouTube Anna News, показана стрельба из ТОС-1А по высотам, где, судя по всему, засели террористы.

«Солнцепек» популярен за рубежом, 12 таких машин было поставлено Ираку, ТОС-1А имеют в своих армиях Казахстан, Армения и Азербайджан.

В Сирии «Солнцепеки» впервые были замечены осенью 2015 года, также они были задействованы при первом освобождении Пальмиры от «Исламского государства» весной 2016 года - их применяли для точечных ударов по выявленным позициям боевиков. Однако из-за разрушительной мощности «Солнцепеки» можно было применять только вне исторической части города или жилой зоны.

Кроме того, в сентябре сообщалось, что заканчиваются испытания новой уникальной дальнобойной ракеты для ТОС-1А «Солнцепек».