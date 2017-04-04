СТРАТКОМ: США не успеют вслед за РФ модернизировать свои ядерные силы

Соединенные Штаты не смогут к 2020 году модернизировать свою ядерную триаду, которую составляют межконтинентальные баллистические ракеты, подводные лодки и стратегические бомбардировщики.

Это признал глава Стратегического командования американских ВС (СТРАТКОМ) генерал ВВС Джон Хайтен на слушаниях в сенатском комитете по делам вооруженных сил.

Члены комитета утверждали, что Россия к этому моменту собирается модернизировать 70% своих ядерных сил. "Мы не сможем обновиться к 2020 году", - сказал он. "Посмотрите, сколько они вкладывают в эти вооружения. В основном речь идет о ядерных силах, но это также космос и киберпространство", - добавил военачальник.

По мнению Хайтена, США также должны модернизировать свой арсенал, "отвечать силой на силу". "Я считаю, что Соединенным Штатам в течение всех этих лет удавалось эффективно взаимодействовать с Россией только с позиции силы", - отметил генерал, призвав придерживаться этого же подхода и в будущем.