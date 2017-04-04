Военный самолет США несколько часов вел разведку вблизи границ России

Американский военный самолет провел очередной разведывательный полет. На этот раз предметом тщательного изучения стали Ленинградская и Псковская области. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные западных сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации.

Как сообщается, стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W с бортовым номером 62-4139 и позывным LENT34, вылетел на задание с авиабазы Милденхолл в Британии.

Воздушное судно несколько часов исследовало территорию и занималось радиотехнической разведкой по соседству с российскими границами, находясь в воздушном пространстве Эстонии.

В середине марта патрульный противолодочный самолет ВМС США Р-8A Poseidon осуществил разведывательный полет вблизи Крыма. В районе болгарского порта Варна он вошел в воздушное пространство над Черным морем и направился в сторону Крыма.