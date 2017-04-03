В РФ начался эксперимент по упрощенной регистрации гражданского оружия

Его особенность - в компьютеризации процесса. Заявитель уже не должен бегать по нескольку раз в полицию, выстаивать в очередях. А может просто подать электронное заявление со всеми сканированными документами. Такой центр - единственный пока не только в Москве, но и в стране.

Здесь, в здании межрайонного отдела для приема граждан, работают четырнадцать окон, отдельно выделены два кабинета для проведения осмотра оружия, обеспечен доступ сотрудников к информационным массивам баз данных, порталу государственных услуг.

Места приема и ожидания оборудованы средствами видео- и аудиофиксации, регистраторами речевых сообщений, кондиционерами, информационными стендами. Предусмотрено все для приема граждан с ограниченными возможностями. Для них оборудованы пандус, туалет и завезена специальная мебель.

Главная "фишка" - возможность сдать документы на регистрацию оружия по электронной почте через портал gosuslugi.ru. Однако гражданин должен быть уже зарегистрирован на данном портале. Правда, один раз прийти в Центр лицензионно-разрешительной работы все же придется - чтобы показать сотруднику оружие и получить разрешительный документ.

Кроме того, снимается и другая весьма болезненная для людей проблема - отсутствие на рабочем месте сотрудника.

Как правило, в районном отделе - два сотрудника. И вот, представьте, один - в отпуске, а другой - болеет. А приемных дня - четыре в неделю.

Срок же перерегистрации оружия вот-вот закончится. Не успеешь, заплатишь штраф. Электронная же почта избавляет владельца ствола от необходимости бессмысленно стучаться в закрытые двери.

Заявитель уже не должен бегать по нескольку раз в полицию и выстаивать в очередях

Начальник московского Центра лицензионно-разрешительной работы Вадим Медведев рассказал, что все эти новации внедрены для исполнения Закона "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" и президентского указа "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления".

Всего подразделения лицензионно-разрешительной работы столичного главка Росгвардии оказывают населению 27 государственных услуг в сфере оборота оружия и частной охранной деятельности. То есть регистрируют гражданские и охотничьи стволы и лицензируют охранников.

Что важно, законодательство четко и конкретно очертило, так сказать, параметры оказания этих услуг. Например, время ожидания в очереди при обращении заявителя в органы государственной власти необходимо сократить до 15 минут. А доля граждан, использующих механизм получения таких услуг в электронной форме, к 2018 году должна составить не менее 70 процентов.

Так уж сложилось, что почти все пилотные проекты как полиции, так и Росгвардии сперва отрабатываются в столице. И только изучив удачный и неудачный опыт - бывает всякое, новации внедряют в других регионах. Поэтому и новую схему лицензирования оружия тоже сначала обкатают в Москве.

Ведь важно не только сократить ожидание людей в очередях, но и не ослабить контроль за оборотом гражданского оружия. Одна из главных проблем здесь - проверка подлинности документов, присланных в электронном виде.

Сейчас на учете в городе стоят около 396 038 владельцев гражданского оружия, на руках которых - 689 083 ствола. Частных охранников поменьше - 161 824. Из более 4 тысяч охранных организаций 890 используют в своей деятельности огнестрельное оружие.

Причем в Москве только в Центре лицензионно-разрешительной работы выдается разрешение на хранение и ношение наградного оружия и патронов к нему. И здесь же выдается ряд лицензий, к примеру, на частную охранную деятельность или коллекционирование и экспонирование оружия.

Досье "РГ"

В России на руках граждан в законном владении находятся 909 тысяч травматических пистолетов, гладкоствольных ружей - 4,4 миллиона, нарезных - 886 тысяч. И если востребованность нарезного оружия растет, то количество травматических пистолетов, находящихся в частном владении, за год сократилось на 32 тысячи единиц - люди все чаще отказываются от "резинострелов".

Эксперты Росгвардии считают, что количество случаев незаконного применения разрешенного оружия некритично, не более 4-5 сотен случаев в год. Из них на травматику приходится около полутора сотен. Стреляют, разумеется, из того, что в этот момент случается под рукой.

Но есть и тревожные тенденции. Несмотря на профилактику, число преступлений, совершенных с использованием зарегистрированного оружия, в позапрошлом году неожиданно возросло на четверть. В основном незаконно применялось так называемое травматическое оружие. Пистолеты, стреляющие резиновыми пулями, использовались в дорожных и бытовых конфликтах, в пьяных драках и разбойных нападениях.

Из охотничьего оружия чаще всего незаконно применяют гладкоствольные ружья, как правило, магазинные, помповые и самозарядные карабины, такие как "Сайга". Это логично: двустволку надо собирать, хранить ее в собранном виде запрещено да и неудобно из-за длины ствола. А вот "помпы" и самозарядки такой разборке не подлежат, их и перевозить можно в собранном виде, в чехле и только незаряженными.