Части Каспийской флотилии приведены в высшую степень боеготовности

В России началась итоговая проверка частей Каспийской флотилии за зимний период. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу пресс-службы Южного военного округа Вадима Астафьева.

По его словам, руководит проверкой командующий флотилией, контр-адмирал Сергей Пинчук . В мероприятиях принимают участия соединения и воинские части Астраханского и Махачкалинского гарнизонов. Проверяют также корабельные соединения — экипажи ракетных кораблей «Татарстан» и «Дагестан», малых ракетных и артиллерийских кораблей «Град Свияжск», «Углич», «Великий Устюг», «Волгодонск» и «Махачкала».

В рамках проведения проверки части Каспийской флотилии получили сигнал на приведение в высшие степени боевой готовности. «В частности, такой сигнал получил батальон морской пехоты, дислоцирующийся в Республике Дагестан», - уточнил Астафьев.

В ходе проверки отрабатываются вопросы взаимодействия, обмена информацией между группами и постами пунктов управления, совместные действия подразделений и штабов воинских частей во время боевых действий.