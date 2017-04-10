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Части Каспийской флотилии приведены в высшую степень боеготовности
В России началась итоговая проверка частей Каспийской флотилии за зимний период. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу пресс-службы Южного военного округа Вадима Астафьева.
По его словам, руководит проверкой командующий флотилией, контр-адмирал Сергей Пинчук. В мероприятиях принимают участия соединения и воинские части Астраханского и Махачкалинского гарнизонов. Проверяют также корабельные соединения — экипажи ракетных кораблей «Татарстан» и «Дагестан», малых ракетных и артиллерийских кораблей «Град Свияжск», «Углич», «Великий Устюг», «Волгодонск» и «Махачкала».
В рамках проведения проверки части Каспийской флотилии получили сигнал на приведение в высшие степени боевой готовности. «В частности, такой сигнал получил батальон морской пехоты, дислоцирующийся в Республике Дагестан», - уточнил Астафьев.
В ходе проверки отрабатываются вопросы взаимодействия, обмена информацией между группами и постами пунктов управления, совместные действия подразделений и штабов воинских частей во время боевых действий.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что внезапные проверки и учения в российских войсках проходят уже не первый год. Он отметил, что президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу «неоднократно говорили, что эта практика будет продолжаться, ибо она себя весьма позитивно зарекомендовала с точки зрения поддержания надлежащего уровня обороноспособности» армии.
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