В публикации отмечается, что длина подводные лодки проекта 949 составляет 154 метра – примерно полтора футбольных полей длиной, а водоизмещение - 12 500 тонн при всплытии. То есть "Антей" оказался четвертым по размеру классом субмарин, когда-либо производившихся в мире. Подлодки развивают скорость в 37 миль в час на глубине 500 метров. Такую скорость американское издание называет превосходной.

Двухкорпусная субмарина класса "Антей" имеет два ядерных реактора. Она способна выпустить 24 десятиметровые восьмитонные ракеты П-700 "Гранит" на расстояние до четырехсот миль. Причем, несколько летящих ракет могут быть объединены в одну сеть для передачи информации о цели и подлетать к ней под разными углами. Кроме того, ракеты могут оснащаться ядерными боеголовками мощностью в 500 килотонн.

Благодаря ракетам дальнего радиуса действия, субмарины проекта 949 имеют возможность не приближаться к американским авианосцам для торпедной атаки. Дело в том, что каждый авианосец является особо ценной боевой единицей, и его оберегают корабли сопровождения, предназначенные в том числе и для ведения противолодочной войны.

Тем не менее, у подлодки имеется дополнительное вооружение. Речь идет не только 533-миллиметровых торпедных аппаратах, но и о 650-миллиметровых пусковых установках, способных поражать цели на расстоянии до 63 миль с помощью ракето-торпед. Это вооружение, кстати, тоже может оснащаться ядерными зарядами.

The National Interest отмечает, что подлодки проекта 949 несут службу на Тихоокеанском и Северном флотах ВМФ России, и со временем их планируется замерить более совершенными субмаринами класса "Ясень". Однако действующие "Антеи" могут пройти серьезную модернизацию, что сделает их еще более грозным оружием, чем сейчас. Так, например, планируется обновить электронные системы субмарин, а ракеты "Гранит" поменять на современные "Ониксы" и "Калибры".

"Подлодки класса "Антеи" не обладают возможностью скрытого перемещения, но они по-прежнему эффективны и угрожают своими крылатыми ракетами большого радиуса действия надводным кораблям", - резюмирует американское издание.