Американские СМИ оценили шансы подбить "Армату" из тяжелого ПТРК TOW

Как отмечает издание, этот ПТРК используется в противотанковых взводах США, а также в трех десятках других стран. В американской армии комплекс нередко устанавливается на автотранспорте, боевых машинах M2 и M3 Bradley, а также на боевых вертолетах ВМС AH-1 Corba.

Ракета BGM-71 TOW относится к средствам поражения бронетехники дальнего радиуса действия. Она может применяться в разных вариантах: с беспроводным управлением, с тандемным зарядом, для атаки цели сверху и для уничтожения бункеров. Причем сейчас наиболее актуальны ракетные комплексы TOW-2A и TOW-2B.

TOW-2A использует в основном проводную систему управления ракетой. Это позволяет защитить ее в полете от большинства помех. Но чтобы попасть в цель, стрелок должен находится на одном месте и направлять ракету до ее контакта с вражеской броней или укрытием. При этом помешать точному выстрелу может даже обычная дымовая завеса, визуально закрывающая мишень. TOW-2A способен поразить цель ракетой, летящей со скоростью 180 метров в секунду, на расстоянии до 3750 метров, но для этого потребуется более 20 секунд. А значит, экипаж танка может успеть среагировать и осуществить уклоняющийся маневр.

Ракета этого ПТРК пробивает кумулятивным зарядом эквивалент 900-миллиметровой стальной брони. Но, как подчеркивает The National Interest, современные танки имеют защиту от кумулятивных боеприпасов. На западных образцах используется в основном композитная броня Chobham, а российские машины прикрывает система активной защиты, взрывающая ракеты при подлете к цели и нейтрализующая пробивную силу кумулятивной струи. Эта система более "привередлива", но дешевле и легче композитной брони. Чтобы преодолеть ее, TOW-2A использует тандемный заряд с двумя боеголовками, но, как считают эксперты, он не очень надежен.

TOW-2B может поражать цель дальностью до 4,5 километра, используя беспроводную систему наведения ракеты. Впрочем, даже защищенные частоты не гарантируют полную блокировку помех. Зато при подлете к цели ракета TOW-2B способна подняться и нанести удар двумя зарядами сверху. Таким образом поражается наиболее уязвимая часть танка.

Однако The National Interest признает, что "Армата" достаточно хорошо защищена от ракетных атак. Издание сравнивает танк с викторианской леди, носящей несколько слоев юбок, которые предохраняют ее от нежелательного внимания.

Речь, в частности, идет о системе активной защиты "Афганит", которая не только предупреждает экипаж об опасности, но также оказывает двойное - "мягкое" и "жесткое" - воздействие на приближающуюся ракету. Эта защитная система может сбить ракету с курса. Специальные установки с дымовыми гранатами не только закрывают танк визуально, но и создают инфракрасные помехи, блокируют лазеры и радары противника при прицеливании. Даже оператор ракеты с защищенным проводным управлением может промахнуться, если визуально не видит цели, которая к тому же движется. Кстати, подобная система может эффективно противодействовать и при ударах по танку сверху.

Кроме того, "Афганит" автоматически активирует противоракеты, которые должны сбить приближающуюся к машине вражескую ракету. И хотя сам "Афганит" еще не испытывался в реальных боевых условиях, аналогичные системы уже показали свою эффективность.

Следующая система защиты - динамическая броня, которая взрывается при опасном приближении противотанковой ракеты. Причем взрыв происходит таким образом, чтобы уничтожить тандемный заряд. О том, что этот способ защиты также может быть достаточно эффективным, свидетельствует сирийский опыт. Например, танк Т-90 уцелел после попадания ракеты TOW. Машину спасла система динамической защиты "Контакт-5". А ведь защита "Арматы" - новая и более совершенная разработка.

Если же американская ракета каким-то чудом доберется до корпуса танка, пробить его тоже будет непросто. Хотя "Армата" легче M1A2 Abrams, ее многослойная комбинированная броня эквивалентна стальному броневому листу толщиной в 1200 - 1400 миллиметров. Напомним, бронепробиваемость TOW-2A составляет 900 миллиметров.

Чтобы пробиться сквозь многослойную защиту "Арматы", вероятно, потребуется не одна ракета. Но даже в том случае, если удар будет нанесен сверху, где броня тоньше и беспилотная башня танка окажется повреждена, экипаж сможет выжить и вывести машину с поля боя.

Американское издание отмечает, что окончательно понять, чем закончится обстрел "Арматы" ракетами ПТРК TOW, можно только в том случае, если они встретятся друг с другом в бою. "Будем надеяться, что эта встреча никогда не состоится", - благоразумно резюмирует The National Interest.