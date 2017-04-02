Американцы оценили шансы подбить "Армату" из тяжелого ПТРК TOW

Эксперт проанализировал, способен ли американский противотанковый комплекс пробить броню российского танка Т-14 на платформе «Армата». Анализ приводится в издании National Interest

Речь идет о комплексе TOW, который используется в противотанковых взводах США, и множества других стран. В американской армии комплекс устанавливают на автомобили, бронетранспортеры и боевые вертолеты.

Изучив российское оружие, издание пришло к выводу, что платформа "Армата" отлично защищена от ракетных атак при помощи многослойной брони. Поэтому потребуется несколько ракет TOW, чтобы вывести танк из строя. Притом, даже если башня будет повреждена, экипаж сможет выжить и вывести машину с поля боя.

Эксперт Себастьян Роблин, занимающийся военной историей и вопросами безопасности, подчеркнул, что это теоретические предположения.

«Даже американские и российские производители могут только догадываться, как все это произойдет в бою. Можно бесконечно теоретизировать, но только встреча на поле боя покажет правду. Будем надеяться, что этого никогда не произойдет», - отметил он.