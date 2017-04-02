СМИ сообщили о применении американскими войсками новых ракет в Сирии

Второго человека «Аль-Каиды» Абу аль-Хайра аль-Марси в феврале в Сирии возможно ликвидировали с помощью нового типа оружия, применяемого на американских беспилотниках RQ-170 Sentinel, пишут французские СМИ. На это указывает характер повреждений автомобиля, в котором аль-Марси был в момент гибели, сообщает блог bmpd со ссылкой на французский журнал «Air&Cosmos».

Гипотеза основана на опубликованном после гибели аль-Марси фото автомобиля Kia, в котором он находился. Отмечается, что характер повреждений машины, у которого пробита крыша, явно не результат действия ПТУР AGM-114 Hellfire или управляемой авиабомбы весом 227 кг, которые запускают с БЛА MQ-9 Reaper. При использовании этих бомб мощность взрыва и характер разрушений автомобиля были бы более существенными.

Предполагается, что для ликвидации аль-Марси могли использовать легкую управляемую ракету AGM-176 Raytheon Griffin или управляемую ракету APKWS (Advanced Precision Kill Weapon System) массой 11,3 кг. Их также можно применять с беспилотника, легко разместив в отсеке RQ-170 Sentinel.

При этом издание отдельно отмечает, что примененное против боевика оружие было без взрывчатки, цель поражена исключительно за счет кинетической энергии - снаряд упал на автомобиль практически вертикально.

Производство беспилотника RQ-170 началось в США в конце 2013 года.