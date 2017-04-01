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Канада начнет поставки оружия Украине
На следующей неделе Минобороны Украины и Канады собираются подписать межведомственное соглашение о сотрудничестве, которое откроет украинской стороне доступ к канадскому рынку оружия, сообщает «Укринформ».
На подписание документа в Канаду поедет глава Минобороны страны Степан Полторак. Вместе с тем сообщается, что «работа над окончательным вариантом соглашения еще продолжается». Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко в начале марта заявлял, что Киев надеется услышать утвердительный ответ от Канады на обращение о поставках оружия для Украины. «Нам нужны и летальное оружие, и данные спутниковой разведки – в этом плане ничего не изменилось с 2014-ого года, когда мы впервые обратились с таким запросом. А недавнее обострение на Востоке лишь подтвердило эту потребность», -- сказал Шевченко, передает Korrespondent.net.
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