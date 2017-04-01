В России начинается весенняя призывная кампания

Около 142 тысяч человек будут призваны на срочную военную службу в ходе весенней призывной кампании, начавшейся сегодня в России. Особенностью этого призыва станет значительное сокращение числа призывников - на 10 тысяч меньше, чем обычно.

Кроме того, отличительной чертой весеннего призыва этого года стало расширение географии службы для крымчан: ранее жители Крыма оставались служить в пределах региона, в этом году они впервые они будут направлены для прохождения службы во все регионы России.

В ряде регионов сроки призыва сдвинулись из-за погодных условий. По словам первого заместителя начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального Штаба ВС РФ Евгения Бурдинского, "на месяц позже - с 1 мая - призыв начнется в Забайкальском, Камчатском и Хабаровском краях, а также в Чукотском автономном округе и Якутии".

По информации Минобороны, с 16 мая в Главном организационно-мобилизационном управлении Генштаба ВС РФ начнут работу прямые телефонные линии, по которым можно проконсультироваться по вопросам призыва. "Все призывники во время переезда к местам службы будут обеспечены рационами питания, - заверили в военном ведомстве . - На военных аэродромах будут развернуты специальные пункты, где созданы комфортные условия и предусмотрено трехразовое горячее питание призывников, а в поездах, идущих более трех суток, предусмотрено питание призывников в вагонах- ресторанах".

В этом году для прохождения военной службы планируется направить около 22 тысяч призывников, получивших подготовку по военно-учетным специальностям в образовательных организациях ДОСААФ России . В ходе осеннего призыва их было чуть меньше - около 20 тысяч.

Осенью 2016 года было призвано и направлено в войска 152 тысячи призывников. В работе призывных комиссий тогда приняли участие более 1,8 тысячи представителей общественных организаций, более 10 тысяч родителей призывников воспользовались возможностью присутствовать на заседаниях призывных комиссий. Традиционно много призывников изъявили желание проходить военную службу по призыву в ВДВ, спецназе и морской пехоте, а также в научных ротах.