«Летающих медведей» усилят «Порубщиками»

Российская военно-транспортная авиация (ВТА) в этом году получит первые самолеты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и разведки Ил-22 «Порубщик». Машины поступят на вооружение авиационного отряда РЭБ 117-го военно-транспортного авиаполка. Из-за своей эмблемы — медведя, разрывающего радиоантенну, отряд получил неофициальное прозвище «летающие медведи».

«Порубщики» считаются одними из самых эффективных в мире самолетов РЭБ. Машины самостоятельно обнаруживают радиоэлектронное излучение комплексов противовоздушной обороны противника, подавляют их мощными помехами или искажают (на сленге военных — «портят») сигналы их радиолокаторов. При этом Ил-22ПП не мешают работе радиоэлектронных систем своих войск. По мнению экспертов, благодаря «Порубщикам» российские Воздушно-космические силы смогут надежно защитить свои самолеты и вертолеты от самой современной системы ПВО.

Как рассказали «Известиям» в главном командовании Воздушно-космических сил России, первые Ил-22ПП будут переданы авиационному отряду РЭБ в нынешнем году. Экипажи уже осваивают новые машины.

Ил-22ПП создан на базе пассажирского турбовинтового самолета Ил-18. В 1970–1980-х годах для нужд Советской армии несколько десятков «восемнадцатых» были переделаны в воздушные пункты управления (ВзПУ), получившие индекс Ил-22. В середине 2000-х годов Минобороны приняло решение модернизировать ВзПУ и создать на их базе самолеты РЭБ и радиоразведки.

Разработка «Порубщика» началась осенью 2009 года. А уже в 2011-м в воздух поднялся первый опытный Ил-22ПП с бортовым номером RA-75903. Испытания машины продлились четыре года. По их итогам российское военное ведомство заключило контракт на модернизацию еще двух бортов. 26 октября 2016 года Объединенная авиастроительная корпорация в рамках Единого дня военной приемки передало Минобороны России три новейших самолета радиоэлектронной борьбы и попутной разведки Ил-22ПП.

От стандартных Ил-18/Ил-22 «Порубщик» отличается четырьмя многометровыми контейнерами, установленными по бокам фюзеляжа. Переоборудование машин ведется на Экспериментальном машиностроительном заводе имени Мясищева, который входит в состав ОАО «Ил».

Точный состав бортового оборудования Ил-22ПП и его тактико-технические характеристики неизвестны. Но, по имеющимся данным, «Порубщик» на расстоянии в десятки километров обнаруживает и подавляет радиоэлектронными помехами самолеты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО), зенитные системы, а также беспилотные летательные аппараты. Главная особенностью Ил-22ПП – это частотная избирательность. Система РЭБ самолета «давит» радиоэлектронные частоты, на которых работает оборудование противника, но не те, которые используются российскими войсками.

117-й авиационный полк ведет свою историю от сформированного в 1938 году 6-го дальнебомбардировочного полка. В 1959 году полк был переформирован в 179-ю эскадрилью самолетов-заправщиков, а в 1969 году стал 117-м отдельным полком радиоэлектронного подавления. На его вооружение поступили самолеты РЭБ Ан-12ППС.

Машины полка участвовали в боевых действиях в Афганистане, летали в Сирию, Вьетнам, Египет и Анголу. В 1994 году полк был переименован в 117-й военно-транспортный полк, а Ан-12ППС были сведены в авиационный отряд РЭБ, эмблемой которого стал медведь.

В августе 2008 года авиационный отряд надежно заблокировал грузинские средства противовоздушной обороны, в том числе комплексы «Бук-М1» и модернизированные С-125. Самолеты по 12–16 часов патрулировали над акваторией Черного моря и Большим Кавказским хребтом. В 2009 году в ходе реформы «нового облика» воинская часть была расформирована, а ее матчасть передали 6956-й авиационной базе. Но уже 16 декабря 2014 года 117-й полк и «летающие медведи» были воссозданы.

— Как показывает опыт современных воин и военных конфликтов, РЭБ — это наиболее эффективное средство противодействия ПВО, — рассказал «Известиям» независимый военный эксперт Антон Лавров. — Ил-22ПП и Ан-12БК-ППС будут работать вместе. Такая связка сможет подавлять не только комплексы ПВО, но и радиолокаторы, самолеты ДРЛО, станции связи и автоматизированные системы управления. Они способны заблокировать всю систему противовоздушной обороны противника.

Сейчас только ВВС США располагают самолетами РЭБ, чьи возможности и характеристики схожи с Ил-22ПП и Ан-12БК-ППС. Это — ЕС-130Н Compass Call, принятые на вооружение в 1982 году. 14 самолетов ЕС-130 участвовали в операциях в Панаме и Сербии, работали во время «Бури в пустыне», а также в ходе военных вторжений в Афганистан и Ирак.

​​​​​​​