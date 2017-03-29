В Пентагоне призвали готовиться к «звездным войнам»

США необходимо готовиться к войне в космосе. К такому выводу пришли в Стратегическом командовании вооруженных сил страны. Об этом сообщает портал Space.com со ссылкой на заместителя главы ведомства вице-адмирала Чарлза Ричарда.

«Я полагаю, лучший способ предотвратить войну — это подготовиться к ней, и мы должны дать всем понять, что готовы вести войну до победы везде, включая космическое пространство», — заявил Ричард.

Вице-адмирал добавил, что Россия и Китай способны в ближайшем будущем перехватить инициативу в космосе. Ричард отметил, что Москва и Пекин вкладывают значительные средства в развитие противоспутникового оружия.