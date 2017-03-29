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В Пентагоне призвали готовиться к "звездным войнам"

В Пентагоне призвали готовиться к «звездным войнам»
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США необходимо готовиться к войне в космосе. К такому выводу пришли в Стратегическом командовании вооруженных сил страны. Об этом сообщает портал Space.com со ссылкой на заместителя главы ведомства вице-адмирала Чарлза Ричарда.
«Я полагаю, лучший способ предотвратить войну — это подготовиться к ней, и мы должны дать всем понять, что готовы вести войну до победы везде, включая космическое пространство», — заявил Ричард.
Вице-адмирал добавил, что Россия и Китай способны в ближайшем будущем перехватить инициативу в космосе. Ричард отметил, что Москва и Пекин вкладывают значительные средства в развитие противоспутникового оружия.
Вооруженные силы США используют спутники для разведывательных целей, навигации кораблей, дронов, обеспечения связи в отдаленных районах. Москва предлагала на рассмотрение Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций (ГА ООН) проект резолюции, объявляющей космос демилитаризованным пространством. Инициатива была заблокирована американской стороной.
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