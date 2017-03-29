Россия разрабатывает первую в мире гражданскую атомную подлодку

Виктор Литвиненко. Российские учёные разрабатывают первую в мире гражданскую атомную подводную лодку, при помощи которой предполагается искать полезные ископаемые подо льдами Арктики, заявил РИА Новости руководитель проектной группы направления физико-технических исследований Фонда перспективных исследований

"Подводный комплекс сейсморазведки разработан ЦКБ "Рубин" . Это гражданская атомная подводная лодка, только вместо пусковых установок у нее шахты с роботизированными комплексами, автономными необитаемыми подводными аппаратами, которые обеспечивают сейсморазведку, поиск любых полезных ископаемых", — сказал Литвиненко на форуме "Арктика — территория диалога".

По его словам, таких подводных лодок нет в мире, это уникальные перспективные технологические решения, чтобы будущие поколения были готовы к решению серьезных задач по освоению шельфа.

Сегодня, по его словам, заканчивается аванпроектирование данных комплексов по заказу Фонда перспективных исследований.

Как следует из материалов проекта, длина подводного судна составит 135,5 метра, ширина — 14,4 метра, скорость — 12,6 узла, максимальная глубина погружения — 400 метров. Подлодка сможет находиться в автономном плавании 90 суток, экипаж — 40 человек.

Фонд перспективных исследований создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности страны. Деятельность ведется по трем основным направлениям: химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному. В конце 2015 года в структуре ФПИ был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники. В настоящее время фонд работает более чем над 50 проектами, для них созданы более 40 лабораторий в ведущих университетах, НИИ и оборонных предприятиях.