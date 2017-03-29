МВД реформирует спецотряд «Гром»

МВД увеличивает численность отряда особого назначения «Гром», оказывающего силовую поддержку полицейским подразделениям по контролю за оборотом наркотиков. Об этом «Известиям» сообщили несколько источников в самом ведомстве и в других силовых структурах.

«Гром» существовал при Федеральной службе по наркоконтролю ( ФСКН ) и раньше, но после ее расформирования остался не у дел. В Росгвардию подразделение полностью не вошло, в штате МВД оно тоже не было предусмотрено. Однако большая часть бойцов всё же надеялась, что «Гром» будет воссоздан. Кроме того, потребность в нем действительно существует.

После создания Росгвардии, когда все ведомственные спецназы влились в новую структуру, у полиции возникли проблемы с силовой поддержкой при проведении операций. Как рассказал «Известиям» генерал-майор полиции Валерий Билль, последний начальник управления спецназначения и охраны 9-го департамента ФСКН России, в которое входил и «Гром», до реформы руководитель оперативного подразделения мог лично позвонить командиру СОБРа или ОМОНа и договориться, что отряд спецназовцев в оперативном порядке выдвинется на задержание преступников. Теперь же необходимо заранее отправлять запрос в Росгвардию, и только после всех согласований силовая поддержка будет предоставлена.

Но если в Москве эта проблема решается довольно быстро, то в регионах оперативникам приходится не просто посылать запрос, но и ехать, например, в другой город, где базируется Росгвардия, чтобы урегулировать всё на месте. А на это уходит время, столь ценное при поимке преступников. Надо отметить, что в Росгвардии существует дежурная группа, которая работает на вызов, и она действует по мере возможности оперативно. Но сама структура была создана недавно, и законодательные акты, в которых были бы прописаны все вопросы координации и ответственности на месте проведения операции, еще не утверждены.

Указание президента

На замену отошедшим Росгвардии подразделениям в МВД решили воссоздать «Гром» — тем более отряд не фигурировал в документах в качестве структуры, подлежащей расформированию или передаче другому ведомству.

Но в начале марта на расширенной коллегии МВД президент России заявил: возможности ведомства должны возрастать за счет углубления координации с Росгвардией, а не путем увеличения собственного силового компонента. По словам главы государства, в министерстве остались и свои силовые подразделения, но задача состоит в том, чтобы сохранить и улучшить их взаимодействие с Росгвардией.

Многие восприняли заявление президента о том, что не надо плодить новые подразделения и создавать вторую Росгвардию, как последний день «Грома». Однако, по информации «Известий», вопрос с отрядом «Гром» был решен еще до коллегии. Судьба «Грома»

С 1 января 2017 года для «Грома» уже действует новое штатное расписание, а по регионам разослан приказ № 28 от 30.01.2017 «О тарификации должностных окладов ОСН «Гром». Это «Известиям» подтвердили и сами сотрудники «Грома», и пресс-служба ведомства. В настоящее время идет согласование приказа по надбавкам для бойцов отряда (25-процентная надбавка к окладу, а также дополнительная оплата работы специалистов: 20% — высотникам-альпинистам и снайперам, 40% — взрывотехникам, а также надбавки кандидатам и мастерам спорта). Согласовывается также приказ по выслуге лет и внесено предложение зачислять в трудовой стаж год работы в подразделении за полтора.

Спецподразделение МВД «Гром» было создано для решения оперативных задач. Без него невозможно нормальное функционирование силовой составляющей антинаркотического управления. В беседе с «Известиями» Валерий Билль подчеркнул, что бойцы его подразделения — это профессионалы, прошедшие не одну горячую точку и награжденные орденами и медалями. Увольнять таких специалистов было бы ошибкой, считает генерал, — людей с подобными навыками сразу попытались бы завербовать криминальные группировки.

Отряды в регионах

В пресс-службе МВД «Известиям» заявили, что других спецподразделений, кроме отряда «Гром», в ведомстве не будет. В столице существует 2-й оперативный полк, который подчиняется непосредственно руководству ГУ МВД по Москве и УООП (управлению охраны общественного порядка). Он постоянно используется при проведении массовых мероприятий и нередко выполняет те же функции, что и ОМОН. Также сотрудников 2-го ОПП задействуют для силовой поддержки различных подразделений криминальной полиции.

Есть информация, что подобные подразделения могут быть созданы и в регионах на базе полков патрульно-постовой службы. Формировать их планируется по принципу «на батальон — взвод спецназначения, на роту — отделение». Источник «Известий» в ведомстве утверждает, что специальную подготовку для этих целей пройдет часть бойцов, которые будут официально числиться в штате ППС.

Сейчас, по данным «Известий», состав московского «Грома» увеличен более чем в два раза — до 65 человек. Будут ли переходить во вновь созданный отряд бойцы СОБРа и ОМОНа, пока неизвестно. Но, например, в Новосибирске они уже пишут рапорты о переводе в местный «Гром».