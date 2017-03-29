Расчеты баллистических ракет подняты по тревоге

По данным агентства, за сутки на боевые маршруты будут выведены около 20 пусковых установок «Тополь» и «Ярс». Ночью мобильные комплексы для запуска баллистических ракет вышли из парков и совершили марши на полевые позиции, уточняет ТАСС. Ракетчики отработали оборудование и занятие пусковых позиций, а также маскировку и боевое охранение.

Теперь пусковым установкам предстоит маневрировать на боевых маршрутах, отражая атаки условного противника. Поиском и уничтожением диверсантов займутся антитеррористические подразделения РВСН.

В учениях задействованы более трех тысяч военнослужащих и 200 единиц военной техники.