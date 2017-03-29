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Расчеты баллистических ракет подняты по тревоге
В Ивановской области в Тейковском соединении Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) начались командно-штабные учения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
По данным агентства, за сутки на боевые маршруты будут выведены около 20 пусковых установок «Тополь» и «Ярс». Ночью мобильные комплексы для запуска баллистических ракет вышли из парков и совершили марши на полевые позиции, уточняет ТАСС. Ракетчики отработали оборудование и занятие пусковых позиций, а также маскировку и боевое охранение.
Теперь пусковым установкам предстоит маневрировать на боевых маршрутах, отражая атаки условного противника. Поиском и уничтожением диверсантов займутся антитеррористические подразделения РВСН.
В учениях задействованы более трех тысяч военнослужащих и 200 единиц военной техники.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что практика внезапных проверок в российской армии будет продолжаться, так как она «себя весьма позитивно зарекомендовала с точки зрения поддержания надлежащего уровня обороноспособности» войск.
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