«Убийцы авианосцев» получат универсальное оружие

Ударные атомные подводные лодки проекта 949 типа «Антей» смогут уничтожать не только корабельные группировки противника, но и наносить массированные ракетные удары по береговым целям. Об этом пишут сегодня «Известия». Прозванные за свою мощь «убийцами авианосцев», атомные субмарины получат в ходе глубокой модернизации универсальные пусковые установки (УСП). Они обеспечат запуск новейших ракет — крылатых «Калибр» и сверхзвуковых «Оникс».

Как рассказали газете в главном штабе ВМФ, решение о перевооружении «Антеев» уже принято. Четыре из восьми находящихся в составе Военно-морского флота АПЛ проекта 949 с этого года начнут модернизацию. Работы будут проходить на дальневосточном заводе «Звезда»

Расположенные по бортам субмарин пусковые установки сверхзвуковых противокорабельных крылатых ракет «Гранит» (по классификации NATO SS-N-19 Shipwreck — «Кораблекрушение») будут заменены на УСП. Технология такой замены достаточно проста. В имеющиеся на АПЛ пусковые установки ПКР «Гранит» вставляются три новые УСП. Это не только позволит увеличить боезапас корабля, но и даст возможность использовать два типа ракет одновременно. Общий боезапас модернизированного «Антея» увеличится с 24 до 72 ракет.

Подводные лодки проекта 949 создавались в СССР как ответ на развертывание американских авианосных соединений в Мировом океане. Один «Антей» залпом из 24 «Гранитов» может утопить целый флот на расстоянии до 700 км. У лодки достаточно сильное торпедное вооружение, позволяющее ей самостоятельно охотиться за подводными лодками противника. За характерный внешний вид субмарины получили у военных моряков прозвище «Батон».

После подводных лодок проекта 941 «Акула» (по классификации НАТО — Typhoon) «Антеи» —самые большие АПЛ в мире. При длине более 150 м водоизмещение «Батонов» — 24 тыс. т. Для сравнения: у американских атомных подводных лодок типа «Лос-Анджелес» эти показатели составляют 109 м и 7 тыс. т.

Профессор Академии военных наук Вадим Козюлин рассказал «Известиям», что операция в Сирии показала возможности применения высокоточного оружия. Впервые российский флот комплексно применял крылатые ракеты большого радиуса действия, оставаясь недоступным для ответного огня противника.

«Модернизация ракетных лодок 949 проекта говорит о том, что наши военные задумались создать аналог американских АПЛ типа Ohio, — рассказал Вадим Козюлин. — Ohio — это стратегические подводные ракетоносцы. Но в свое время часть лодок этого проекта прошли специальную модернизацию. Сейчас они способны запускать крылатые ракеты BGM-109 Tomahawk. Каждый корабль может быть носителем до 154 крылатых ракет. На нашем — в два раза меньше. Но всё равно существенно, чтобы нанести серьезный урон как флоту, так и береговой инфраструктуре противника».