США выпустили два клона "Калашникова"

Американская оружейная компания Century Arms выпустила два пистолета-«клона» автомата Калашникова. Об этом сообщает guns.com.

Оба пистолета - C39v2 AK Pistole и RAS47 AK Pistole - опубликованы в каталоге фирмы на 2017 год. Их можно приобрести 909,99 доллара (почти 52 тысячи рублей) и 749,99 доллара (около 42,6 тысячи рублей) соответственно.

Внешне модели похожи друг на друга. Принципиальная разница между ними состоит только в том, что в C39v2 использована фрезерованная ствольная коробка из стали 4140 марки, а на RAS47 стоит штампованная коробка, что отражается и на цене изделий.

Длина ствола обоих пистолетов составляет 10,6-дюйма. В них используются боеприпасы 7,62x39 мм.

Разработаны AK Pistole были по предложению командования спецопераций США. Директор по продажам Century Arms Джейсон Карвоис отметил, что в последнее время американские военные «ищут внутренние источники нестандартного оружия». В то же время он отметил, что эти пистолеты были логичным предложением и для частной торговли. «Кроме того, из них просто забавно стрелять», - заключил он.