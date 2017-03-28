Росгвардия не создает подразделений для пресечения несогласованных митингов

Росгвардия не создает специальных подразделений для пресечения несанкционированных митингов, рассказал в интервью НТВ замдиректора Федеральной службы войск национальной гвардии Олег Борукаев

"Ничего не изменилось, никаких новых подразделений в войсках Национальной гвардии не появилось", — ответил он на просьбу прокомментировать сообщения о якобы создании в ведомстве подразделений для пресечения таких акций.

Генерал отметил, что при работе на несанкционированных митингах основная задача Росгвардии связана с обеспечением безопасности граждан.

"Если вы заметили, на митингах и шествиях у сотрудников Росгвардии нет экипировки, связанной с пресечением данных мероприятий, военнослужащие и сотрудники стоят в повседневной форме одежды. Все делается для того, чтоб не было провокаций и не было ни одного террористического акта в местах массовых скоплений людей", — сказал замглавы ведомства.

Кроме того, Борукаев рассказал о ситуации в Крыму.

"Обстановка в Крыму по линии войск национальной гвардии спокойная, уровень преступности, уровень криминогенной обстановки намного ниже даже, чем по субъектам Федерации", — сказал он.

По мнению генерал­а, ситуация, в большей степени нагнетается извне.

"В Крыму существуют два территориальных органа войск национальной гвардии, деятельность которых направлена на поддержание безопасности в регионе", — заключил он.